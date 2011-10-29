В Иркутске произошла массовая драка, пострадали 10 человек

В одном из кафе Иркутска произошла массовая драка, пострадали 10 человек. Возбуждено уголовное дело. По данным Следственного комитета, инцидент произошел минувшей ночью в кафе "Оскар".



Между двумя группами мужчин произошел конфликт, переросший в массовую драку, передает РИА Новости. Участниками конфликта были применены травматическое оружие и ножи. Десять пострадавших были доставлены в больницы Иркутска. Возбуждено уголовное дело по статье 30 и части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).