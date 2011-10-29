Начальницу ФНС арестовали за взятку в 3 миллиона рублей

Начальник ФНС России №14 Светлана Романичева и ее подчиненная задержаны за получение взятки в размере 3 миллионов рублей от бывшего гендиректора ГУП «Мосавтохолод» Игоря Лазарева.



Романичева вымогала деньги за то, чтобы в акте налоговой проверки предприятия занизить размер якобы выявленных налоговых нарушений. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере).