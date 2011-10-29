В Карачаево-Черкесии обстреляли полицейских, один погиб, двое ранены

В Карачаево-Черкесии неизвестные напали на полицейских. Один сотрудник полиции погиб, еще двое тяжело ранены. Нападение произошло в ночь на субботу в селении Малый Учкекен.



Около полуночи неизвестные на автомашине "ВАЗ-2112" открыли огонь по полицейским, пытавшимся остановить автомобиль для проверки документов. Один сотрудник ДПС погиб, еще двое тяжело ранены. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Ведется поиск преступников, передает Интерфакс.