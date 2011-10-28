После оглашения приговора хулиганам с Манежной совершено нападение на прокурора

В Москве у здания Тверского суда после оглашения приговора пятерым участникам массовых беспорядков на Манежной площади в декабре прошлого года, произошло нападение на прокурора, вышедшего из здания суда.

Молодой человек плеснул прокурору в лицо воду из бутылки. Часть собравшихся поддержала эту выходку аплодисментами.

После этого около 30 человек устроили на площадке перед судом небольшую стычку с полицейскими. Задержаны четверо активистов.