В Петербурге неизвестный ограбил помощницу прокурора

В Санкт-Петербурге неизвестный ограбил старшего помощника прокурора. Инцидент произошел вечером в четверг возле дома 17 на улице Савушкина. Неизвестный напал на женщину 1983 года рождения и похитил у нее сумочку.



В сумке находилось служебное удостоверение и около 4 тысяч рублей, передает РИА «Новости». По факту ограбления возбуждено уголовное дело по части 2 стати 161 УК РФ (грабеж). Максимальное наказание по данной статье - семь лет лишения свободы.