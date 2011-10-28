В Санкт-Петербурге неизвестные разбили бутылку ртути на станции метро

В Санкт-Петербурге на станции метро «Проспект Ветеранов» в четверг вечером неизвестные разбили бутылку ртути объемом 300 миллилитров. После этого станцию метро закрыли. На данный момент станция работает в штатном режиме.



В настоящее время сотрудники метрополитена изучают запись камер видеонаблюдения, передает Фонтака.ру. Станция была закрыта на вход и выход пассажиров около 23.00 по мск. По данным ГУ МЧС по Петербургу и Ленинградской области, специалисты «Экостроя» провели демеркуризацию ртути на площади 4 кв. м.