На востоке Москвы женщину ограбили на 1 млн рублей

На востоке Москвы грабители, угрожая ножом, забрали у женщины из ее квартиры один миллион рублей. Инцидент произошел накануне утром в подъезде жилого дома № 77 на Щелковском шоссе. Трое мужчин кавказской внешности встретили местную жительницу и, угрожая ножом, втолкнули ее обратно в квартиру, передает «Интерфакс». После этого преступники потребовали деньги и ценности. 29-летняя москвичка отдала им около 950 тысяч рублей наличными и золотые украшения. Возбуждено уголовное дело.