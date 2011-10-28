В Москве полицейские задержали хакеров, ограбивших подмосковную фирму
28 октября 2011, 10:10 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России задержали группу хакеров, пытавшихся завладеть денежными средствами одной из коммерческих организаций Подмосковья. Хакеры внедрили в систему Интернет-банкинга вредоносное ПО.
Об этом "Интерфаксу"сообщила начальник пресс-группы УЭБиПК ГУ МВД России по Москве Ирина Волк. По ее словам, преступники получили контроль над программой "банк-клиент" пострадавшей фирмы. Злоумышленники составили поддельное электронное платежное поручение на сумму более двух миллионов рублей. После этого они перечислили деньги на счет фирмы "однодневки".