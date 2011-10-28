В Москве полицейские задержали хакеров, ограбивших подмосковную фирму

В Москве сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России задержали группу хакеров, пытавшихся завладеть денежными средствами одной из коммерческих организаций Подмосковья. Хакеры внедрили в систему Интернет-банкинга вредоносное ПО.



Об этом "Интерфаксу"сообщила начальник пресс-группы УЭБиПК ГУ МВД России по Москве Ирина Волк. По ее словам, преступники получили контроль над программой "банк-клиент" пострадавшей фирмы. Злоумышленники составили поддельное электронное платежное поручение на сумму более двух миллионов рублей. После этого они перечислили деньги на счет фирмы "однодневки".