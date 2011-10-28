В Новокузнецке найдена мертвой школьница, пропавшая 22 октября

В Новокузнецке сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в убийстве 12-летней Лены Полуниной. Тело девочки было найдено в ночь на пятницу в подвале одного из домов в Новокузнецке после почти недельных поисков.



По данным ГУ МВД по Кемеровской области, полицейским удалось задержать мужчину, причастного к исчезновению девочки. Задержанный - 35-летний местный житель. Ранее он был судим за преступления насильственного характера. "В ходе работы с подозреваемым удалось установить место нахождения девочки. В четыре часа ночи тело ребенка с двумя ножевыми ранениями было обнаружено в подвале одного из домов", - цитирует Интерфакс источник в правоохранительных органах. Ранее сообщалось, что 12-летняя Елена Полунина пропала 22 октября.