В Москве неизвестный угнал Lexus LX-570 стоимостью 4,5 млн руб
28 октября 2011, 08:45 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве неизвестный угнал автомобиль Lexus LX-570 стоимостью 4,5 миллиона рублей. Инцидент произошел днем в четверг на Профсоюзной улице на юго-западе города.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Владелец угнанной машины был в столице проездом и пользовался Lexus по доверенности. В настоящее время ведутся поиски преступника. Полицейские вынесли постановление о возбуждении уголовного дела.