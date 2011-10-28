В Москве неизвестный угнал Lexus LX-570 стоимостью 4,5 млн руб

В Москве неизвестный угнал автомобиль Lexus LX-570 стоимостью 4,5 миллиона рублей. Инцидент произошел днем в четверг на Профсоюзной улице на юго-западе города.



Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Владелец угнанной машины был в столице проездом и пользовался Lexus по доверенности. В настоящее время ведутся поиски преступника. Полицейские вынесли постановление о возбуждении уголовного дела.