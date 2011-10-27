В Брянске сотрудники банка отстреливались от должников по кредиту

В Брянске задолжавшие по кредиту жители забросали пришедших к ним домой сотрудников банка кирпичами, а те, в свою очередь, обстреляли их из газового пистолета, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что нигде не работающие 29-летняя местная жительница и ее 33-летний муж задолжали банку 32 тыс. рублей. Чтобы урегулировать проблему до передачи дела коллекторам, представители банка приехали к их дому на улице Калинина. Они предложили должникам поставить росписи под уведомлением о дате погашения кредита, но те категорически отказались", - говорится в пресс-релизе.

По данным УМВД, инцидент произошел в среду, 26 октября.