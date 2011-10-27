В центре Москвы на улице у предпринимателя отняли 10 млн рублей

В центре Москвы трое налетчиков, угрожая оружием, отобрали у бизнесмена сумку, в которой находилось 10 млн рублей, и скрылись на автомобиле "Сааб" темного цвета. Разбойники объявлены в розыск.

Имя потерпевшего пока не называется.

Предпринимателя подкараулили возле обменного пункта на Яузском бульваре, 15. Брызнув в лицо водителю газом из баллончика, злоумышленники отобрали у него сумку с деньгам, сообщает Интерфакс.