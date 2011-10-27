В Кабардино-Балкарии суд в четверг вынес свой вердикт в отношении бывшего начальника отделения УВД Нальчика Нурдина Кужева, выдавшего в 2009-м году лицензию на оружие самообороны будущему убийце фаната "Спартака" Егора Свиридова.

Он признан виновным по статье "Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека".

Позже Аслан Черкесов приобрел травматический пистолет Streamer, который использовал 6 декабря прошлого года в Москве, когда в ходе драки смертельно ранил Свиридова.

27 октября суд Нальчика приговорил бывшего милиционера к двум годам лишения свободы условно.



Недавно обвинение потребовало приговорить Аслана Черкесова, признанного виновным в умышленном убийстве Свиридова, к 23 годам колонии. Приговор по этому делу будет оглашён уже в пятницу.