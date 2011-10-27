В Казани выпускника вуза МВД обвиняют в избиении двойника Стаса Пьехи

В Казани расследуют уголовное дело в отношении выпускника Казанского юридического института (КЮИ) МВД России Александра Тазова. Тазова обвиняют в избиении местного певца, двойника Стаса Пьехи.



В ночь на 24 декабря 2009 года курсант-практикант Тазов подвез на своем автомобиле сотрудников милиции к ресторану. В заведении велась незаконная игорная деятельность (игра в покер). В этот момент из ресторана вышел потерпевший, милиционеры насильно посадили его в автомобиль, где Тазов его избил. Затем певца доставили в УБЭП. Через несколько часов пострадавший был освобожден. Тазов сознался в содеянном. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, нигде не работает.