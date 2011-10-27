В Дагестане убит известный религиозный деятель шейх Сиражутдин Хурикский

В Дагестане в четверг во дворе собственного дома в селении Хурик Табасаранского района убит известный религиозный деятель Сиражутдин Исрафилов, больше известный как шейх Сиражутдин Хурикский.

Собеседник агентства сообщил, что шейх был убит во дворе собственного дома в селении Хурик, предположительно из пистолета.

"По предварительным данным, нападавших было двое, они были одеты в камуфляж и пришли со стороны леса", - заявили в пресс-службе МВД по республике, сообщает Интерфакс.

Шейх Сиражутдин Хурикский считался одним из самых авторитетных религиозных деятелей Накшбандийского тариката ислама (одно из течений в суннитском исламе) в Дагестане, имел, по разным данным, от нескольких сот до нескольких тысяч последователей - мюридов.