В Саратовской области неизвестные похитили восьмиклассникцу в селе Натальин Яр Перелюбского района. Заявление в полицию о пропаже 14-летней девочки написали ее родители, курды по национальности.

Мать похищенной школьницы рассказала, что в накануне 8:20 ее дочь, ученицу восьмого класса, посадил в "шестерку" и увез один из ее дальних родственников, 30-летний мужчина в двумя товарищами-сверстниками. Она предполагает, что так исполняется национальный свадебный обычай – все они по национальности курды.

Все участники похищения уже установлены, а брошенная "шестерка" обнаружена в 60 км. от села.

Вопрос о возбуждении уголовного дела рассматривается.

"В данном случае все зависит от принципиальной позиции родителей и самой похищенной девочки", - заключил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Алексей Егоров.