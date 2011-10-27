В Дагестане неизвестные убили религиозного деятеля Сиражутдина Исрафилова

В Дагестане вечером в четверг был убит религиозный деятель Сиражутдин Исрафилов. Инцидент произошел в Табасаранском районе республики. Выясняются подробности убийства.



Около 17.00 мск двое неизвестных застрелили местного религиозного деятеля в Табасаранском районе Дагестана. В настоящее время месте происшествия в селе Хуриг работает оперативно-следственная группа, передает РИА Новости. По предварительным данным, двое неизвестных в камуфляже вызвали Исрафилова из собственного дома и застрелили его.