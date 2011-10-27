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В Дагестане неизвестные убили религиозного деятеля Сиражутдина Исрафилова

27 октября 2011, 19:07 [ «Аргументы Недели» ]

В Дагестане неизвестные убили религиозного деятеля Сиражутдина Исрафилова

В Дагестане вечером в четверг был убит религиозный деятель Сиражутдин Исрафилов. Инцидент произошел в Табасаранском районе республики. Выясняются подробности убийства.

Около 17.00 мск двое неизвестных застрелили местного религиозного деятеля в Табасаранском районе Дагестана. В настоящее время месте происшествия в селе Хуриг работает оперативно-следственная группа, передает РИА Новости. По предварительным данным, двое неизвестных в камуфляже вызвали Исрафилова из собственного дома и застрелили его.

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Трамп планирует принять приглашение Меркель посетить Германию

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Мужчина вытащил спящую старушку из автомобиля, а потом его угнал

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Штатная гадалка и Макс-подкаблучник, певица Наргиз рассказала всю правду о Фадееве

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Умер один из богатейших людей мира

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//Авторы АН

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