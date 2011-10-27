За "экстремизм" на писателя Бориса Акунина "настучал" террорист Воеводин
27 октября 2011, 19:06 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве следователи не отыскали экстремистских высказываний в романе "Весь мир – театр" Бориса Акунина. Сам писатель утром в четверг писал в своем блоге об угрозе возбуждения уголовного дела.
"По результатам проверки о наличии в книге Бориса Акунина (Георгия Чхартишвили) экстремистских высказываний принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела", – цитирует РИА "Новости" представителя главного следственного управления по Москве Викторию Цыпленкову.
Цыпленкова также сообщила, что инициатором проверки стал гражданин А. М. Воеводин, осужденный к пожизненному лишению свободы в Нижнем Новгороде.
Известно, что в Нижнем Новгороде отбывает пожизненный срок лидер неонацистской "Боевой террористической организации" Алексей Воеводин. Неонацисты обвинялись в двух десятках убийств.
О проверке Следственного комитета утром в четверг сообщил сам Акунин, который также выложил скан документа, поступившего в издательство "Захаров" от следователей.