В Москве следователи не отыскали экстремистских высказываний в романе "Весь мир – театр" Бориса Акунина. Сам писатель утром в четверг писал в своем блоге об угрозе возбуждения уголовного дела.

"По результатам проверки о наличии в книге Бориса Акунина (Георгия Чхартишвили) экстремистских высказываний принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела", – цитирует РИА "Новости" представителя главного следственного управления по Москве Викторию Цыпленкову.

Цыпленкова также сообщила, что инициатором проверки стал гражданин А. М. Воеводин, осужденный к пожизненному лишению свободы в Нижнем Новгороде.

Известно, что в Нижнем Новгороде отбывает пожизненный срок лидер неонацистской "Боевой террористической организации" Алексей Воеводин. Неонацисты обвинялись в двух десятках убийств.

О проверке Следственного комитета утром в четверг сообщил сам Акунин, который также выложил скан документа, поступившего в издательство "Захаров" от следователей.