В одном из торговых центров Черкесска ищут бомбу. О якобы заложенном взрывном устройстве полиции Карачаево-Черкесии сообщил неизвестный. Поступили сообщения о заложенных бомбах на колхозном рынке города и в торговом центре.



Об этом РИА Новости сообщила руководитель пресс-службы МВД республики Фатима Карданова. По ее словам, первое сообщение об угрозе взрыва на рынке поступило около полудня и оказалось ложным. Сейчас кинологи обследуют торговый центр на наличие взрывных устройств. Оба сообщения поступили с одного и того же номера, отметила Карданова.