Хаджикурбанова обвинили в организации убийства Политковской
27 октября 2011, 15:16 [ «Аргументы Недели» ]
По делу об убийстве журналистки Анны Политковской предъявлено обвинение Сергею Хаджикурбанову. Бывшего оперативника РУБОПа обвинили в организации убийства Политковской.
Как сообщает РАПСИ, обвинение Хаджкурбанову предъявлено в новой редакции. Это вызвано тем, что в деле появились новые фигуранты. Ранее был задержан предполагаемый киллер Рустам Махмудов и бывший милиционер Дмитрий Павлюченков.Другим обвиняемым также будет предъявлено обвинение в новой редакции.