Хаджикурбанова обвинили в организации убийства Политковской

По делу об убийстве журналистки Анны Политковской предъявлено обвинение Сергею Хаджикурбанову. Бывшего оперативника РУБОПа обвинили в организации убийства Политковской.



Как сообщает РАПСИ, обвинение Хаджкурбанову предъявлено в новой редакции. Это вызвано тем, что в деле появились новые фигуранты. Ранее был задержан предполагаемый киллер Рустам Махмудов и бывший милиционер Дмитрий Павлюченков.Другим обвиняемым также будет предъявлено обвинение в новой редакции.