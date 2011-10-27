Суд вынес приговор супругам, посадившим 70-летнего родителя на цепь (ВИДЕО)

В Ростовской области суд приговорил к трем годам лишения свободы 48-летнего Ивана Перепетайло и к условному наказанию его супругу 40-летнюю Елену, которые держали на цепи своего 70-летнего родственника.

"Приговором суда Ивану Перепетайло назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Елене Перепетайло - в виде трех лет лишения свободы условно", - сообщает Следственный комитет России.



28 июля 2011 года 70-летнего старика зять-уголовник и родная дочь привязали металлической цепью к дереву во дворе, и держали его там 4 суток,

Крики пожилого мужчины услышали соседи и обратились в полицию. После этого пенсионер был направлен в больницу, а затем помещен в дом престарелых.

(ВИДЕО)