Суд вынес приговор супругам, посадившим 70-летнего родителя на цепь (ВИДЕО)
27 октября 2011, 15:20 [ «Аргументы Недели. Ростов-на-Дону» ]
В Ростовской области суд приговорил к трем годам лишения свободы 48-летнего Ивана Перепетайло и к условному наказанию его супругу 40-летнюю Елену, которые держали на цепи своего 70-летнего родственника.
"Приговором суда Ивану Перепетайло назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Елене Перепетайло - в виде трех лет лишения свободы условно", - сообщает Следственный комитет России.
28 июля 2011 года 70-летнего старика зять-уголовник и родная дочь привязали металлической цепью к дереву во дворе, и держали его там 4 суток,
Крики пожилого мужчины услышали соседи и обратились в полицию. После этого пенсионер был направлен в больницу, а затем помещен в дом престарелых.
(ВИДЕО)