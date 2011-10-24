На западе Москвы расстреляли хозяина автомастерской

В Дорогомилово на западе Москвы вечером понедельника неизвестный расстрелял директора автосервиса на Бережковской набережной. От полученных ранений мужчина скончался до приезда кареты "скорой помощи".

"Неизвестный ворвался в автосервис и выстрелил два раза в хозяина мастерской", - сказал сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

Он отметил, что на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов и следственная группа, соотбаще ИТАР-ТАСС.