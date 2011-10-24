В Чернобыльской зоне отчуждения задержаны российские лже-журналисты

В Украине сотрудники правоохранительных органов задержали 22 октября в городе Чернобыль группу лиц, которые попали в зону отчуждения под видом российских журналистов, сообщает во вторник пресс-служба МЧС страны.

Изучается вопрос запрета на въезд этих граждан на Украину в течение трех лет.

Российское СМИ, название которого не указано в сообщении, подтвердило украинским властям, что не планировало поездку своих сотрудников в Чернобыльскую зону отчуждения.