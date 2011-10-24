В Чернобыльской зоне отчуждения задержаны российские лже-журналисты
24 октября 2011, 20:13 [ «Аргументы Недели. Украина» ]
В Украине сотрудники правоохранительных органов задержали 22 октября в городе Чернобыль группу лиц, которые попали в зону отчуждения под видом российских журналистов, сообщает во вторник пресс-служба МЧС страны.
Изучается вопрос запрета на въезд этих граждан на Украину в течение трех лет.
Российское СМИ, название которого не указано в сообщении, подтвердило украинским властям, что не планировало поездку своих сотрудников в Чернобыльскую зону отчуждения.