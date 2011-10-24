Общественная палата взяла на контроль расследование дела Тапия Фернандеса

В Общественной палате России в понедельник взяли на контроль ход расследования уголовного дела в отношении всемирно известного пластического хирурга Владимира Тапия Фернандеса, подозреваемого в педофилии.

Об этом сообщил глава одной из комиссий палаты Анатолий Кучерена.

Фернандес был арестован по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении падчерицы 13-ти лет и 5-летнего собственного сына. Заявление на мужа подала его жена Наталья. По данным следствия, мужчина издевался над детьми на протяжении двух последних лет.

Коллеги Владимира Тапия Фернандеса считают обвинения клеветой.