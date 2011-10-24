В Екатеринбурге мужчина ранил двух подростков из травматики

В Екатеринбурге в парке Зеленая Роща в воскресенье, 23 октября, вечером двух 17-летних подростков из травматического оружия ранил мужчина. Как выяснили местные правоохранители, юноши вели борьбу с педофилами.

Они искали с помощью Интернета злоумышленников, чтобы вести с ними борьбу. Подросткам удалось выйти на одного такого "любителя молоденьких" - мужчина вел переписку с несовершеннолетними девочками, не скрывая своего интереса к ним, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Подростки-борцы с педофилами назначили встречу мужчине, а когда встретились и начали фотографировать, молодой человек достал оружие и начал по ним стрелять, передает РБК.

В результате один из них получил пулевое ранение левой голени, а его ровесник - слепое огнестрельное ранение груди. Оба пострадавших госпитализированы. На месте происшествия изъято несколько гильз от оружия калибра 9 мм.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по задержанию стрелка и возбуждение уголовного дела.