В Подмосковье охранника Генпрокуратуры задержали за торговлю наркотиками

В Подмосковье задержан сотрудник полиции, пытавшийся продать амфетамин. Задержанный - 29-летний мужчина, проходящий службу в отделе охраны Центра специального назначения МВД России.



По данным Госнаркоконтроля, задержанный является действующим сотрудником полиции. В частности, его подведомственный охраняемый объект - Генеральная прокуратура России. Помимо него в рамках

расследования уголовного дела был задержан организатор преступной группы, специализировавшейся на изготовлении и сбыте амфетамина в особо крупных размерах. Им оказался 44-летний уроженец Санкт-Петербурга, осужденный ранее за убийство, передает РБК. В августе 2011 года был задержан третий участник ОПГ.