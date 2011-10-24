В центре Москвы закрыли очередное нелегальное казино

В центре Москвы выявлено очередное нелегальное казино. Игорное заведение располагалось на улице Бахрушина. Изъяты игровые фишки на один миллион рублей. На площади 1,5 тыс. кв. метров были оборудованы три игровых зала и две комнаты для VIP-клиентов. Были обнаружены 64 игровых автомата, 13 столов для игры в рулетку и покер, передает РБК. Попасть в казино можно было лишь по предварительному звонку, стоимость одного билета для входа составляла 5 тысяч долларов.