В Дагестане похитили члена местной Общественной палаты Нурахмеда Магомедова

В Дагестане похищен член Общественной палаты республики Нурахмед Магомедов. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет РФ. Магомедов был похищен вечером 22 октября.



Возле ипподрома на автодороге Махачкала-Каспийск неизвестные, один из которых был одет в форму сотрудника ДПС и вооружен автоматом, остановили внедорожник Land Rover Range Rover. За рулем иномарки находился Магомедов, также являющийся директором ЗАО "Арси-2". Злоумышленники посадили члена Общественной палаты в свою автомашину "ВАЗ-2114". После этого преступники скрылись в направлении Каспийска, передает РИА Новости. Возможно, похитили с целью получения выкупа, считает СК РФ. Возбуждено уголовное дело по пунктам "а, в, г" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц с применением насилия и огнестрельного оружия) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).