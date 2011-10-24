В Хабаровске на теплоходе обнаружили почти 200 кг осетров

В Хабаровске на теплоходе, прибывшем из Николаевска-на-Амуре полицейские обнаружили крупную партию красной икры, рыбы и почти 200 килограммов осетров. Проводится проверка, устанавливается хозяин груза.



Об этом сообщает ГУМВД РФ по Хабаровскому краю. Нелегальный груз был обнаружен в помещениях и каютах теплохода-метеора "Кола Бельды". Судно следовало рейсом Николаевск-на-Амуре - Хабаровск. На его борту было обнаружено почти 200 килограммов свежей и копченой рыбы осетровых пород, 125 килограммов икры и 50 килограммов рыбы лососевых видов.