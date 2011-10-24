В Москве из квартиры бизнесмена украли 150 монет времен Николая II

В Москве из квартиры владельца сети спортивных баров выкрали коллекцию монет времен Николая II, золотые ювелирные изделия и 2,8 млн рублей. Инцидент произошел в воскресенье.



В отделение полиции обратился сам бизнесмен. По его словам, неизвестный, спустившись по канату с верхнего этажа, вскрыл пластиковое окно и похитил из его квартиры 150 старинных монет времен Николая II. Также были украдены золотые ювелирные изделия и 2,8 млн рублей, передает РИА Новости. В настоящее время ведется розыск преступника, возбуждено уголовное дело.