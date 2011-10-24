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//Криминал
В Москве из квартиры бизнесмена украли 150 монет времен Николая II
24 октября 2011, 08:48 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве из квартиры владельца сети спортивных баров выкрали коллекцию монет времен Николая II, золотые ювелирные изделия и 2,8 млн рублей. Инцидент произошел в воскресенье.
В отделение полиции обратился сам бизнесмен. По его словам, неизвестный, спустившись по канату с верхнего этажа, вскрыл пластиковое окно и похитил из его квартиры 150 старинных монет времен Николая II. Также были украдены золотые ювелирные изделия и 2,8 млн рублей, передает РИА Новости. В настоящее время ведется розыск преступника, возбуждено уголовное дело.
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