Новые подробности убийства 16-летнего юноши в Москве (ВИДЕО)

В Москве расследуют обстоятельства гибели подростка в уличной драке накануне вечером в Новых Черёмушках. Друзья погибшего заявили, что на них напали неизвестные. В настоящее время в больницах остаются двое раненых.

За жизнь одного из них до сих пор борются врачи, а состояние второго уже не вызывает опасений.

"Не знаю, почему произошел конфликт. По-моему, парням просто захотелось подраться. Я помню только, что у одного был нож, а у второго - пистолет", - рассказывает пострадавший Владимир Качалов.

Все подозреваемые в участии в поножовщине уже задержаны.

Один из них признался в убийстве и раскаялся, сообщают vesti.ru.