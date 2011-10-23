В Москве задержан 18-летний убийца подростка в поножовщине на Новочеремушкинской

В Москве по подозрению в убийстве подростка в драке на юго-западе столицы задержан 18-летний москвич. Об этом в воскресенье сообщила представитель столичного управления Следственного комитета.

В настоящее время подозреваемого допрашивают.

Накануне вечером на Новочерёмушкинской улице между двумя группами подростков произошёл конфликт.

В результате 16-летний юноша, получив ножевое ранение в область сердца, скончался, ещё двое молодых людей с ножевыми ранениями были госпитализированы.

Ведётся расследование.

Ранее сообщалось, что задержаны четверо подозреваемых, трое из них отпущены под подписку о невыезде.