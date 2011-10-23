Грабители напали на дом известного журналиста в Подмосковье

В Подмосковье грабители совершили разбойное нападение на дом известного журналиста Аркадия Мамонтова в ночь на воскресенье.

По предварительным данным, около 3 часов ночи в частный дом, расположенный в деревне Хотьково Химкинского района, ворвались четверо неизвестных в масках. Злоумышленники, угрожая оружием, связали жену Мамонтова и ее подругу. Связав женщин, грабители похитили 100 тысяч рублей, ювелирные украшения и скрылись.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что в момент нападения самого журналиста в доме не было, передает "Интерфакс".



На месте происшествия работает следственная группа. Сумма ущерба устанавливается.