Грабители напали на дом известного журналиста в Подмосковье
23 октября 2011, 10:02 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Подмосковье грабители совершили разбойное нападение на дом известного журналиста Аркадия Мамонтова в ночь на воскресенье.
По предварительным данным, около 3 часов ночи в частный дом, расположенный в деревне Хотьково Химкинского района, ворвались четверо неизвестных в масках. Злоумышленники, угрожая оружием, связали жену Мамонтова и ее подругу. Связав женщин, грабители похитили 100 тысяч рублей, ювелирные украшения и скрылись.
Источник в правоохранительных органах сообщил, что в момент нападения самого журналиста в доме не было, передает "Интерфакс".
На месте происшествия работает следственная группа. Сумма ущерба устанавливается.