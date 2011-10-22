На юго-западе Москвы 16-летний юноша убит и двое ранены в драке на остановке
22 октября 2011, 22:37 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве по факту убийства в субботу подростка в массовой драке на юго-западе Москвы в Новых Черёмушках возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель столичного управления СК РФ Виктория Цыпленкова.
"22 октября в результате драки, возникшей на Новочерёмушкинской улице на юго-западе Москвы, один человек был убит, еще двое госпитализированы с ножевыми ранениями. Погибшему юноше было 16 лет.
"В субботу вечером в полицию поступило сообщение об обнаружении на Новочеремушкинской улице, 61, троих пострадавших с ножевыми ранениями. К моменту прибытия сотрудников полиции один из раненых скончался, двое других были госпитализированы в тяжелом состоянии. На месте работает следственно-оперативная группа, также к работе подключился лично начальник ГУ МВД России по Москве Владимир Колокольцев", - сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Возбуждено уголовное дело. Полиция рассчитывает на скорое раскрытие данного преступления.
По предварительным данным, преступление не является следствием межнационального конфликта, речь идет о драке между двумя группами подростков, сообщает Интерфакс.