В Дагестане произошёл взрыв на железной дороге, вагон сошли с рельсов

В Дагестане на железной дороге в Карабудахкентском районе на перегоне Манас - Ачи произошёл взрыв на пути следования грузового поезда в субботу около 19.20 мск, сообщает МВД Дагестана.



Взрыв прогремел под локомотивом. Пострадавших нет, поезд с рельсов не сошёл, несколько вагонов сошли с рельсов. Движение на участке временно приостановлено.

К детальному осмотру места происшествия специалисты приступят утром в воскресенье, сообщает BBC.