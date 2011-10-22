В Дагестане произошёл взрыв на железной дороге, вагон сошли с рельсов
22 октября 2011, 22:02 [ «Аргументы Недели. Северный Кавказ» ]
В Дагестане на железной дороге в Карабудахкентском районе на перегоне Манас - Ачи произошёл взрыв на пути следования грузового поезда в субботу около 19.20 мск, сообщает МВД Дагестана.
Взрыв прогремел под локомотивом. Пострадавших нет, поезд с рельсов не сошёл, несколько вагонов сошли с рельсов. Движение на участке временно приостановлено.
К детальному осмотру места происшествия специалисты приступят утром в воскресенье, сообщает BBC.