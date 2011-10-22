В Москве возбуждено дело по факту нападения девушки-водителя на инспектора ГИБДД

В Северном административном округе Москвы следователи возбудили уголовное дело в отношении девушки-водителя, ударившей в нетрезвом состоянии инспектора ДПС ГИБДД, сообщает в субботу пресс-служба столичного ГУМВД.



Инцидент произошёл 28 августа в 12 часов 40 минут на стационарном посту ДПС №112 (Ленинградское шоссе, д. 136) была остановлена автомашина ВАЗ 21130. При проверке документов инспектор обратил внимание, что от девушки, находившейся за рулем, исходит запах алкоголя. Несвязная речь также указывала на алкогольное опьянение.

Водителя пригласили в помещение поста для проведения освидетельствования.

После проведения необходимых процедур в присутствии понятых она в устной форме согласилась с результатами и инспектор начал составлять протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ.

Однако неожиданно поведение девушки стало неадекватным, последовали угрозы в адрес сотрудников ГИБДД и обещания "проблем" по службе. В резкой и категоричной форме она отказалась от результата освидетельствования.

Для фиксации ее поведения сотрудник ДПС принял решение начать видеозапись происходящего на мобильный телефон.

В присутствии свидетелей девушка подскочила к инспектору и несколько раз сильно ударила его.

Головинским МСО СУ по САО ГСУ СК РФ по г. Москве возбуждено уголовное дело за применение насилия, не опасного для жизни в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".

Минимальное наказание за это преступление - штраф в размере до 200 тысяч рублей, максимальное – лишение свободы до пяти лет.