В Чувашии сбежали из колонии осуждённые вор и наркодиллер

В Чувашской республике двое осуждённых накануне совершили побег из колонии-поселения №8 в поселке Калинино Алатырского района, они объявлены в розыск, сообщила в субботу пресс-служба регионального МВД.

Побег совершили 22-летний Сергей Васильев, прописанный в городе Мариинский Посад, осуждённый за кражу, и 30-летний житель города Алатырь Андрей Обогрелов, осуждённый за незаконный оборот наркотиков.

По словам сотрудника отдела пресс-службы МВД России по Чувашии Олега Ашнина, информацией о деталях побега заключённых МВД не располагает.

Заключённых не досчитались во время вечерней проверки.

"Вечером инспектор колонии стал проверять, кто чем занимается. На момент проверки двоих осуждённых не было на месте. Сейчас правоохранительные органы проверяют и отрабатывают версии, где они могут находиться. Выезжают по их адресам прописки, местам жительства, опрашивают родственников, соседей. В республиканское МВД переданы их ориентировки", — сказал Олег Ашнин, сообщает РИА Новости.

По словам сотрудника пресс-бюро ФСИН России, в колонии-поселении у заключённых более свободный режим, нежели в обычных колониях, где находятся осуждённые за более тяжкие преступления.

"Фактически люди проживают там свободно — в бараках или общежитиях… Они носят гражданскую одежду, и у них даже есть возможность иметь при себе деньги… Естественно, там есть надзор, там есть функции охраны, но они несущественны", — отметил Олег Ашнин.