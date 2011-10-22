На Ставрополье неизвестные осквернили памятник генералу Ермолову

В Ставропольском крае неизвестные осквернили памятник генералу Ермолову. Инцидент произошел в городе Минеральные Воды. Неизвестные нанесли на памятник оскверняющую надпись.



Сотрудники полиции проводят проверку по факту вандализма. По одной из версий, кто-то мог это сделать в рамках предвыборной кампании с целью столкнуть интересы разных этнических групп, передает Интерфакс. Текст надписи не сообщается, известно лишь то, что сделана она желтой краской.