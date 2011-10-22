В московском метро выходцы с Кавказа избили студента, заступившегося за девушку

В московском метро группа выходцев с Кавказа избила молодого человека, решившего вступиться за девушку. Инцидент произошел на станции метро "Кутузовская". Всю сцену избиения снимали на камеру мобильного телефона.



На станции метро 19-летний студент увидел, как несколько выходцев с Кавказа пристают к девушке. Молодой человек решил заступиться за девушку. Возник конфликт, студента начали избивать. Против него применили электрошокер и газовый баллончик. В результате драки студент был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом руки и ушибами. Нападавших удалось задержать, передает РБК.