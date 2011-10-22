В Пермском крае задержана группа "черных лесорубов". Преступники незаконно вырубили деревья на 400 тысяч рублей. Полиция задержала четырех злоумышленников в лесничестве Березниковского района.



По данным Главного управления МВД РФ по Пермскому краю, все задержанные являются жителями города Соликамск. Возбуждено уголовное дело по ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в крупном объеме). В настоящее время задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.



