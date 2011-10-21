В Чите арестован инкассатор, который напал на своих сослуживцев с электрошокером

Суд Читы в пятницу для бывшего инкассатора, который, переодевшись в женщину, попытался отобрать деньги у бывших коллег избрал мерой пресечения содержание под стражей. Инцидент произошел в минувшую среду.

24-летий злоумышленник, уволенный с работы в марте, напал на своих сослуживцев с электрошокером. Однако они быстро скрутили горе-грабителя и позднее передали его полицейским.

По факту нападения на инкассаторов в Чите возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 (разбой) Уголовного кодекса РФ, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.