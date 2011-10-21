В Костроме офицеры военной академии вымогали у курсантов миллионы

Высокопоставленные офицеры Военной академии в Костроме предстанут перед судом по обвинению в вымогательстве крупной суммы у 440 курсантов, сообщила в пятницу пресс-служба Главного военного следственного управления СК РФ.

"Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении военнослужащих Военной академии войск радиационной, химической и биологической защиты и инженерных войск - начальника строевого отдела подполковника Сергея Дешкевича, командира батальона майора Алексея Чекалова, начальников курса майоров Александра Найко, Андрея Камьянова и капитана Андрея Откидача", - говорится на сайте Следственного комитета Российской Федерации.

По данным следствия, в декабре 2009 года "названные офицеры по указанию подполковника Дешкевича потребовали от 440 курсантов академии безвозмездно передать им часть дополнительных выплат, предусмотренных приказом министра обороны России за 2009 год".

В случае отказа офицеры, угрожали подчиненным задержать их отъезд в зимний каникулярный отпуск. Угроза оказалась действенной - в течение короткого времени офицеры незаконно собрали более 1,4 миллиона рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Военные обвиняются в мошенничестве и превышении должностных полномочий.

Уголовное дело, которое расследовал военный следственный отдел СК РФ по Костромскому гарнизону, направлено в Ярославский гарнизонный военный суд, сообщили в ГВСУ, сообщает СК РФ.