Дело Кудоярова направили в прокуратуру уже после его смерти в СИЗО
21 октября 2011, 19:57 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Столичная прокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение по уголовному делу против 48-летнего директора московской школы №1308 Андрея Кудоярова, который скончался от обширного инфаркта в столичном СИЗО.
В настоящее время дело возвращено следователю.
В постановлении об отказе указывается на то, что дело было представлено в прокуратуру 14 октября, при том что 8 октября обвиняемый скончался.
Одновременно Генпрокуратура проверит, насколько обоснованной была позиция прокурора при избрании ареста Андрею Кудоярову. Его задержали после того, как он, по данным следствия, в своем кабинете потребовал от родителей школьника взятку в 240 тысяч рублей.