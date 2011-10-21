Дело Кудоярова направили в прокуратуру уже после его смерти в СИЗО

Столичная прокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение по уголовному делу против 48-летнего директора московской школы №1308 Андрея Кудоярова, который скончался от обширного инфаркта в столичном СИЗО.

В настоящее время дело возвращено следователю.

В постановлении об отказе указывается на то, что дело было представлено в прокуратуру 14 октября, при том что 8 октября обвиняемый скончался.

Одновременно Генпрокуратура проверит, насколько обоснованной была позиция прокурора при избрании ареста Андрею Кудоярову. Его задержали после того, как он, по данным следствия, в своем кабинете потребовал от родителей школьника взятку в 240 тысяч рублей.