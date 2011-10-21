В Москве на торговцев "Садовода" провели облаву с собаками и вертолётами (видео)
21 октября 2011, 19:00 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В столице около 400 нелегалов задержаны в пятницу во время облавы на рынке "Садовод" на 14-м километре МКАД, куда после закрытия знаменитого Черкизовского рынка перебрались торговцы из разных стран.
В рамках операции "Розыск" бойцы спецназа блокировали всю территорию ярмарки.
Затем к работе приступили сотрудники УБЭП, МУР и ФМС.
К делу даже подключили авиацию. С вертолёта следили за теми, кто пытался уйти от проверки. При помощи служебных собак был досмотрен автотранспорт и места проживания нелегальных мигрантов.
В результате в полицию доставили 370 человек. Среди них отыскали несколько беглецов, которых уже давно разыскивали по подозрению в совершении преступлений.