В столице около 400 нелегалов задержаны в пятницу во время облавы на рынке "Садовод" на 14-м километре МКАД, куда после закрытия знаменитого Черкизовского рынка перебрались торговцы из разных стран.

В рамках операции "Розыск" бойцы спецназа блокировали всю территорию ярмарки.

Затем к работе приступили сотрудники УБЭП, МУР и ФМС.

К делу даже подключили авиацию. С вертолёта следили за теми, кто пытался уйти от проверки. При помощи служебных собак был досмотрен автотранспорт и места проживания нелегальных мигрантов.

В результате в полицию доставили 370 человек. Среди них отыскали несколько беглецов, которых уже давно разыскивали по подозрению в совершении преступлений.