В Нальчике ограблен банк, ЧОПовцы на вызов не успели - сбили женщину на дороге
21 октября 2011, 17:26 [ «Аргументы Недели. Северный Кавказ» ]
На Северном Кавказе в столице Кабардино-Балкарии в пятницу вооруженные огнестрельным оружием грабители вынесли из банка несколько мешков с деньгами. Данные о жертвах и пострадавших уточняются.
Тем временем, сотрудники частного охранного предприятия, которые выехали на экстренный вызов сотрудников банка "Открытие", не смогли вовремя добраться до места, поскольку попали в ДТП - они сбили женщину.
Пострадавшая получила травмы и была госпитализирована, сообщает Интерфакс.