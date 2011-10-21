Прокуратура прикрыла lux-номера для vip-зэков волжской зоны

Волгоградской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях выявлены факты привилегированного проживания ряда осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии №12 в г. Волжском.

Как установлено проверкой, некоторые "авторитетные" заключенные отбывали наказание в благоустроенных комнатах с мягкой мебелью, бытовой техникой и предметами роскоши. Всего в указанном учреждении в комнаты повышенной комфортности были переоборудованы три служебных помещения.

Кроме того сотрудники прокуратуры обнаружили у зэков холодное оружие, алкоголь и прочие запрещенные предметы, сообщает сайт ведомства.

Материалы проверки направлены в следственные органы для возбуждения уголовного дела.