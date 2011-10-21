В Санкт-Петербурге гражданина Узбекистана подозревают в убийстве петербуржца, болельщика футбольного клуба "Зенит". Возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства происшедшего.



18 октября около 22.00 в подъезде дома 11 по улице Народной произошла драка между тремя гражданами Узбекистана и четырьмя местными жителями. 41-летний Икрам Разиков ударил металлической трубой 22-летнего местного жителя, болельщика "Зенита". Спустя некоторое время молодой человек скончался, передает Интерфакс. Также пострадал еще один местный житель, он был госпитализирован. В качестве подозреваемых кроме Разикова были задержаны его 33-летний брат Низам Разиков, а также 32-летний Мамур Кудратов.