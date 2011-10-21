В Тюмени местная жительница расстреляла электрика из пневматики

В Тюмени местная жительница открыла огонь из пневматического оружия по сотруднику коммунальной службы. Хозяйка квартиры не оплачивала услуги ЖКХ. Электрик явился чтобы отключить электропитание и получил семь пуль.



По данному факту проводится проверка. Было установлено, что хозяйка квартиры не оплачивала жилищные и коммунальные услуги продолжительный период времени. Компания «ЖЭУ-9» направила своего сотрудника для отключения у нее электроэнергии, передает «Интерфакс». Хозяйка квартиры взяла выстрелила в электрика семь раз из пневматического пистолета, одна из пуль попала мужчине в область лица.