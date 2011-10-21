В Чите местный житель напал на инкассаторов, переодевшись женщиной

В Забайкальском крае местного жителя подозреваю в нападении на сотрудников Российского объединения инкассации ЦБ РФ. 24-летний местный житель напал на инкассаторов, переодевшись женщиной.



Инцидент произошел на улице Промышленной в Чите, передает РБК. Инкассаторы приехали, чтобы забрать выручку из офиса одной из компаний. В тот момент, когда один из сотрудников "Росинкаса" с наличностью спускался по лестнице со 2 этажа, на него напала с электрошокером неизвестная женщина. Преступница скрывала лицо под капюшоном и очками. При помощи второго инкассатора нападение удалось отбить. Злоумышленником оказался переодевшийся женщиной бывший сотрудник "Росинкаса", уволенный с работы в марте 2011 года. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 (разбой) УК РФ.