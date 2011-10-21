В Приморье несовершеннолетние хулиганы подожгли восьмилетнего мальчика

В Приморском крае несовершеннолетние хулиганы облили растворителем и подожгли восьмилетнего школьника. Инцидент произошел в селе Безверхово. В результате ребенок получил ожоги руки и ног.



Ноги ребенка оказались облепленными расплавленной коркой, в которую превратились синтетические спортивные брюки мальчика. По словам матери ребенка, от «от Вити шел запах горелого мяса и растворителя». Об этом пишет газета «Хасанские новости». Мальчик отправился гулять один. Возле продуктового павильона, расположенного неподалеку от школы-сада, Вите преградили дорогу двое соседских мальчишек – братья восьми и двенадцати лет. Старший из них вынул из кармана пластиковую бутылку с надписью «Растворитель», выплеснул ее содержимое на Витю. При этом часть огнеопасной жидкости попала на велосипед и траву. После этого хулиган выхватил из коробка сразу несколько спичек, поджег их и бросил в мальчика. Ребенок вспыхнул мгновенно. Ему удалось самостоятельно потушить огонь. Ведется расследование обстоятельств произошедшего.